Guerra in Iran aumenta il costo del Diesel in Trentino-Alto Adige

In Trentino-Alto Adige, il prezzo del Diesel ha superato ufficialmente i due euro al litro a causa dell'aggravarsi del conflitto in Medio Oriente. I rincari sono stati registrati in tutto il territorio regionale, con un aumento evidente dei costi del carburante. La situazione ha portato a una crescita dei prezzi rispetto ai livelli precedenti nel settore dei trasporti e della mobilità locale.

Con l'aggravarsi del conflitto in Medio Oriente aumentano i prezzi del carburante in tutto il Trentino Alto Adige dove è stata ufficialmente superata la soglia dei due euro per un litro di Diesel. Diverso è per la benzina, il cui prezzo per ora resta sotto questo limite. Nello specifico, secondo quanto emerso dai dati dell'app Prezzi Benzina, a Bolzano il Diesel costa 2 euro esatti, mentre a Brunico si raggiungono i 2,017 euro e alle stazioni di Lagundo e Vipiteno il prezzo ammonta a 2,029 euro. Il picco, almeno per il momento, si registra a Rovereto dove il Diesel arriva a costare 2,035 euro.