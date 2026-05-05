Sora XX Anniversario della scomparsa del MarCa Luca Polsinelli il resoconto delle cerimonie

A Sora questa mattina si sono svolte le cerimonie per commemorare il ventesimo anniversario della morte del Maresciallo Capo Luca Polsinelli, morto il 5 maggio 2006 durante un attentato a Kabul, in Afghanistan. La città ha partecipato alle iniziative in ricordo del giovane alpino sorano, con momenti di raccoglimento e commemorazioni ufficiali. La cerimonia si è svolta nel rispetto della memoria del militare, con la presenza di rappresentanti delle istituzioni locali.

La Città di Sora ha celebrato solennemente, stamani, il ventesimo anniversario della scomparsa del Maresciallo Capo Luca Polsinelli, il giovane alpino sorano caduto, il 5 maggio 2006, in un attentato terroristico a Kabul, in Afghanistan. Le cerimonie hanno preso il via alle ore 9.00, presso il.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Fiumicino celebra il 34° anniversario della fondazione del Comune con due cerimonie commemorativeFiumicino, 31 marzo 2026 – In occasione dell’anniversario della fondazione del Comune di Fiumicino, costituito il 4 aprile 1992 quando ottenne... Anniversario della Frana di Sarno: il messaggio del sindaco, scattano i divieti per le cerimonieIn occasione dell’anniversario della tragica Frana di Sarno del 1998, il sindaco Francesco Squillante ha affidato ai social un messaggio intenso e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sora ricorda Luca Polsinelli a vent’anni dalla scomparsa; Luca Polsinelli, Sora ricorda il suo eroe; Campoli – 60 anni di sacerdozio, la comunità abbraccia Padre Francesco. Roma: la Polizia celebra il 174° anniversario della fondazionePiazza del Popolo, a Roma, si è tinta di blu per celebrare il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Un anniversario che, come ha sottolineato il Capo della Polizia nell’editoriale ... poliziadistato.it 174° Anniversario: il Capo della Polizia incontra i premiati e i familiari vittime del dovereOggi, alla vigilia delle celebrazioni del 174° Anniversario della fondazione della Polizia, il capo della Polizia Vittorio Pisani ha incontrato, alla Scuola superiore di Polizia, i poliziotti e i ... poliziadistato.it Buon compleanno Esercito Italiano. Celebriamo oggi il 165° Anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano: quasi due secoli in cui il valore non si misura nel tempo che passa, ma nella prontezza di chi, quando serve, sceglie di esserci. Presenza nelle n - facebook.com facebook Oggi, 4 maggio, celebriamo il 165° anniversario della fondazione dell’Esercito Italiano. Una storia fatta di disciplina, sacrificio e senso del dovere, al servizio dell’Italia e degli italiani. x.com