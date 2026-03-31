Fiumicino celebra il 34° anniversario della fondazione del Comune con due cerimonie commemorative

Il 31 marzo 2026 segna il 34° anniversario della fondazione del Comune di Fiumicino, che viene ricordato con due cerimonie commemorative. Le celebrazioni si svolgono nel centro cittadino e coinvolgono rappresentanti istituzionali e cittadini, che partecipano alle attività organizzate per l’occasione. La giornata comprende momenti di commemorazione pubblica e incontri ufficiali nel rispetto delle norme di sicurezza.

Fiumicino, 31 marzo 2026 – In occasione dell’anniversario della fondazione del Comune di Fiumicino, costituito il 4 aprile 1992 quando ottenne l’autonomia amministrativa separandosi dal Comune di Roma dopo un referendum consultivo popolare, si svolgeranno le tradizionali cerimonie di deposizione delle corone. Il programma delle commemorazioni prevede un primo appuntamento sabato 4 aprile alle ore 10.30 presso il monumento dedicato ai bonificatori di Maccarese, in piazza Maccarese. Alla cerimonia sarà presente il presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini. Alle ore 11.30 si terrà invece la seconda cerimonia presso il monumento dedicato ai bonificatori di Isola Sacra, nell’area esterna al museo della sede dell’Associazione Culturale Agro Isola Sacra, in via Redipuglia 47. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Leggi anche: Monreale, 400° anniversario del SS. Crocifisso: mille cartoline commemorative e annullo filatelico per la ricorrenza storica Fondazione Carige celebra il 543esimo anniversario: open day straordinario e grande concerto seraleLa ricorrenza ricorda la nascita del Monte di Pietà di Genova, istituito il 10 marzo 1483; da quell’istituzione, attraverso le successive...