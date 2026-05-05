Anniversario della Frana di Sarno | il messaggio del sindaco scattano i divieti per le cerimonie

In occasione dell’anniversario della frana che nel 1998 colpì la zona di Sarno, il sindaco ha condiviso un messaggio sui social media, invitando la comunità a ricordare la tragedia. Per questa giornata, sono stati adottati divieti che limitano le cerimonie pubbliche. La ricorrenza si inserisce nel ricordo di un evento che ha segnato profondamente la città.

In occasione dell’anniversario della tragica Frana di Sarno del 1998, il sindaco Francesco Squillante ha affidato ai social un messaggio intenso e carico di significato, invitando la comunità a trasformare il ricordo in responsabilità collettiva. Nel suo intervento, il primo cittadino ha.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Lavori lungo Corso Amendola a Sarno: scattano i divieti Fiumicino celebra il 34° anniversario della fondazione del Comune con due cerimonie commemorativeFiumicino, 31 marzo 2026 – In occasione dell’anniversario della fondazione del Comune di Fiumicino, costituito il 4 aprile 1992 quando ottenne... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sarno, 28 anni dopo la frana: il ricordo che unisce la comunità; Silvi: consiglio comunale straordinario sulla frana in contrada Santa Lucia; Ciclone Harry e frana di Niscemi: via alla fase due dalla Regione; Valle Aurelia, nella casa del popolo inaugurata un'aula studio da 36 posti. Anniversario della Polizia di Stato: 174 anni al servizio della sicurezza. Mattarella: Grati per l’impegno contro soprusi e violenzaRoma, 10 aprile 2026 – Piazza del Popolo si è tinta di blu per celebrare il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Un anniversario che, come ha sottolineato il Capo della Polizia, ... quotidiano.net Roma: la Polizia celebra il 174° anniversario della fondazionePiazza del Popolo, a Roma, si è tinta di blu per celebrare il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Un anniversario che, come ha sottolineato il Capo della Polizia nell’editoriale ... poliziadistato.it 28° Anniversario della Frana del 5 Maggio 1998 “La tragedia di Sarno colpì profondamente l’anima e il cuore della nostra comunità.” Il Comune di Sarno ricorda le vittime della frana del 5 maggio 1998, una delle pagine più dolorose della sua storia. A ventotto - facebook.com facebook