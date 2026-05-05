Sono arrivati anche loro Alex Zanardi chi c’era ai funerali

Ai funerali di Alex Zanardi, tra i presenti si sono radunati numerosi amici, colleghi e figure pubbliche, tutti riuniti per rendere omaggio al campione scomparso. La cerimonia si è svolta in modo riservato, con la partecipazione di persone che hanno condiviso momenti significativi con Zanardi nel corso della sua vita. La sala era composta da alcuni esponenti di associazioni e rappresentanti delle istituzioni, tutti intenti a ricordare l’atleta e uomo che ha lasciato un segno profondo.

C’è un filo invisibile che lega Alex Zanardi a milioni di persone, ben oltre le piste, le medaglie e le imprese sportive. È il filo della resilienza, della capacità di rialzarsi quando tutto sembra perduto. La sua storia è diventata negli anni un simbolo universale, un racconto che ha superato i confini dello sport per entrare nella vita quotidiana di chiunque abbia avuto bisogno di credere in una seconda possibilità. >> Alex Zanardi, la scena ai funerali che spezza il cuore. Pieno di amici vip all’ultimo saluto La carriera di Zanardi è stata segnata da trionfi e cadute, ma soprattutto da una straordinaria rinascita. Dopo il terribile incidente del 2001, che lo privò delle gambe, il campione bolognese ha saputo reinventarsi, trasformando il dolore in energia e determinazione.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Quell’incontro con Alex Zanardi. Bastò poco per lasciare il segno; Addio Alex Zanardi, Muhammad Ali del paralimpismo; Chi è Niccolò Zanardi, il figlio di Alex e il loro legame: Per tutti sei un esempio nello sport, per me lo sei come padre; Perché Alex Zanardi ha dato senso alla vita anche nelle condizioni più estreme.

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All'interno della basilica di Santa Giustina a Padova, dove sono in corso i funerali di Alex Zanardi, è stata portata sotto l'altare l'handbike dell'atleta bolognese, che normalmente è custodita al museo della Medicina poco distante. ANSA/NICOLA FOSSELL - facebook.com facebook

"Credo di interpretare il pensiero di tutti voi nel ricordare Alex Zanardi come una figura non soltanto che ha suscitato affetto e ammirazione, ma che richiama e richiamerà anche in futuro riconoscenza per il valore sportivo e umano dimostrato”. Così il president x.com