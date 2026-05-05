oggi i funerali di alex zanardi a padova migliaia di persone era orgoglioso ma non era un divo

Oggi a Padova si svolgono i funerali di Alex Zanardi, ex pilota e campione paralimpico. Migliaia di persone si sono radunate per rendergli omaggio presso la struttura dell’Opera Immacolata Concezione, dove era ricoverato da diversi anni. Zanardi è deceduto l’1 maggio scorso, dopo un lungo ricovero, e la cerimonia ha attirato molte persone che desiderano salutarlo. La città si prepara a dare l’ultimo saluto a una figura nota nel mondo dello sport.

Bologna, 5 maggio 2026 – Migliaia di persone sono attese oggi a Padova per dare l’ultimo saluto ad Alex Zanardi, l’ex pilota e campione paralimpico che si è spento l’1 maggio nella struttura dell’Opera Immacolata Concezione di Padova dove era ricoverato da anni. Alle 11 la basilica di Santa Giustina, che può ospitare fino a tremila persone, non sarà sufficiente per contenere l’affetto di chi ha voluto bene al campione bolognese: per questo motivo nella grande piazza di Prato della Valle, chiusa al traffico dalle 9 alle 13, sarà allestito un maxischermo. Il rito potrà essere seguito anche qui, sul nostro sito web. Con il parroco della...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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RDS 100% Grandi Successi. . “Non dimentichiamoci MAI di Alex Zanardi” Le parole di @claudioguerriniofficial per ricordare il grande campione automobilistico e paralimpico scomparso lo scorso 1° maggio. . . #RDSOnAir #RDSgrandisuccessi #Guerrini - facebook.com facebook