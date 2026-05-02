Daniela Manni, team manager, è stata la moglie di Alex Zanardi. La loro relazione si è sviluppata nel tempo, lontano dai riflettori, consolidandosi nel corso degli anni. Insieme hanno creato un’associazione, condividendo progetti e obiettivi comuni. La storia tra i due è caratterizzata da un rapporto duraturo, costruito su fiducia e collaborazione, senza coinvolgimenti pubblici o clamore mediatico.

Quella tra Alex Zanardi e Daniela Manni è una storia d’amore nata lontano dal clamore mediatico e cresciuta negli anni con solidità e complicità. L’Italia saluta Alex Zanardi, simbolo di coraggio, resilienza e straordinaria forza umana. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo non solo nel mondo dello sport, ma anche tra chi ha trovato nella sua storia un esempio concreto di rinascita. Accanto a lui, per tutta la vita, c’è stata Daniela Manni, moglie, compagna e presenza fondamentale in ogni fase del suo percorso, dentro e fuori dalle piste. Daniela Manni è stata molto più della moglie di Zanardi: è stata una figura discreta ma determinante, capace di accompagnarlo nei momenti di gloria così come in quelli più difficili.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Alex Zanardi, chi era sua moglie, la team manager Daniela Manni: la storia del loro amore e l’associazione creata insieme

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