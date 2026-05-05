Sonno leggero nelle persone anziane | quando c’è da preoccuparsi?

Con l’avanzare dell’età, molte persone riferiscono di un sonno più leggero e di risvegli frequenti durante la notte. Studi scientifici confermano che questa variazione è comune tra gli anziani, ma alcuni segnali potrebbero indicare problemi più seri. È importante riconoscere quando queste alterazioni del sonno richiedono attenzione medica, per distinguere tra cambiamenti normali e condizioni che necessitano di intervento.

Studi scientifici indicano che un certo peggioramento del riposo è da mettere in conto con l’età, ma alcuni segnali non vanno sottovalutati Per quanto sia un fenomeno normale dal punto di vista psicofisico, ciò non significa che non esistano casi patologici da tenere d’occhio o modi per migliorare la situazione. incluso ingannare il nostro cervello. I miei interessi principali sono scacchi, sci, anime, manga, videogiochi, musica e (astro)fisica. Storie Semplici: http:storiesemplici.substack.com Mostra altri articoli Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Lucascialo.it

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