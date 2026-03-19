Se ti svegli facilmente anche con il minimo rumore e ti sembra di non aver riposato affatto, potrebbe essere utile conoscere i motivi principali di questo problema. Un esperto ha individuato tre cause frequenti che influenzano il sonno leggero e suggerisce alcune strategie pratiche per migliorare la qualità delle notti. Questi fattori includono condizioni ambientali, abitudini quotidiane e stati di stress.

Alcune persone si addormentano come ghiri e non aprono più gli occhi fino al mattino, altri si svegliano al minimo fruscio delle lenzuola. Se appartenete alla seconda categoria, la causa non è necessariamente un vicino rumoroso o lo stress lavorativo. Diversi fattori possono spiegare perché il sonno sia così fragile e leggero. "Dormire bene non è solo una questione di riposo fisico: il sonno è il momento in cui il cervello elabora le emozioni, consolida i ricordi e ci permette di dare senso di ciò che viviamo" spiega il dottor Federico Rossi, Psicologo di MioDottore. "Il primo indizio risiede nella genetica ed epigenetica. Ad esempio alcune persone hanno un sonno a onde lente meno profondo di altre e quindi hanno una maggiore capacità di svegliarsi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sonno leggero? I tre motivi possibili e come migliorare le proprie notti

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La posizione è perfetta, l’attrezzo in mano pure, l’aria da meccanico esperto non manca. Peccato che sotto la macchina non stia lavorando ma stia portando avanti un sonno leggero da manuale. Interpretazione credibile, impegno discutibile. #autofficina - facebook.com facebook