? Cosa scoprirai Come può una luce artificiale simulare il cielo in ospedale?. Cosa rende questa stanza diversa dai comuni reparti di emergenza?. Chi ha finanziato questo progetto innovativo per il territorio?. Perché questa struttura è la prima in tutta la Lombardia?.? In Breve Progetto realizzato grazie all'impegno pluriennale del Rotary Club di Sondrio.. Ambiente dotato di luce CoeLux e musica a frequenza 432 Hz.. Innovazione unica per i pronto soccorso della regione Lombardia.. Spazio con letto per pazienti e divano per i familiari.. L’Ospedale di Sondrio ha inaugurato la Stanza del Sollievo all’interno del Pronto soccorso, un ambiente protetto destinato ai pazienti critici e ai loro parenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sondrio: nasce la Stanza del Sollievo nel Pronto soccorso

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Sondrio, al pronto soccorso nasce la Stanza del Sollievo #RadioTSN #tsn #telesondrionews #newsvaltellina #valtellina #canale85 #lombardia #radio #tv - facebook.com facebook