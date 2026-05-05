Sondrio chiude via Gavazzeni per lavori | ecco come cambia la viabilità in città

A partire da oggi, martedì 5 maggio, e fino al 29 maggio 2026, via Gavazzeni resterà chiusa al traffico per lavori di manutenzione e riqualificazione. Le operazioni riguardano il rifacimento dei sottoservizi e la ripavimentazione in porfido. La chiusura temporanea influenzerà la viabilità in città, con variazioni nelle rotte normalmente percorse. La strada sarà interessata da interventi programmati per un periodo di quasi un anno.

Per consentire l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e riqualificazione funzionale della via Gavazzeni, nel dettaglio i lavori lavori di rifacimento dei sottoservizi e di ripavimentazione in porfido, da oggi, martedì 5, a venerdì 29 maggio 2026, verranno istituite temporanee.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Sondrio, al via i lavori in via Gavazzeni: strada chiusa da lunedìPartiranno lunedì 4 maggio a Sondrio i lavori di riqualificazione di via Gavazzeni, nel tratto compreso tra le vie Caimi e Alessi: il cantiere... Piazza Travaglio, l'area chiude per i lavori di riqualificazione: come cambia la viabilitàIn piazza Travaglio, si apprestano a entrare nel vivo gli interventi di riqualificazione destinati trasformare il volto di questa porzione del centro... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Sondrio, al via i lavori in via Gavazzeni: strada chiusa da lunedì; Via Gavazzeni, si apre il cantiere. Verrà rifatta con 180mila euro; Musei Civici di Sondrio. Aperture ed eventi del weekend dall’1 al 3 maggio. Via Gavazzeni, si apre il cantiere. Verrà rifatta con 180mila euroEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Gli interventi di Marcello Violi, Dan Newton ed Enrico Manghi durante la trasferta a Sondrio per una sessione speciale di allenamento insieme ai giocatori del club Sondrio Rugby. Guarda qui il video completo su TeleSondrioNews - facebook.com facebook