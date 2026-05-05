Sondrio chiude via Gavazzeni per lavori | ecco come cambia la viabilità in città

Da sondriotoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da oggi, martedì 5 maggio, e fino al 29 maggio 2026, via Gavazzeni resterà chiusa al traffico per lavori di manutenzione e riqualificazione. Le operazioni riguardano il rifacimento dei sottoservizi e la ripavimentazione in porfido. La chiusura temporanea influenzerà la viabilità in città, con variazioni nelle rotte normalmente percorse. La strada sarà interessata da interventi programmati per un periodo di quasi un anno.

Per consentire l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e riqualificazione funzionale della via Gavazzeni, nel dettaglio i lavori lavori di rifacimento dei sottoservizi e di ripavimentazione in porfido, da oggi, martedì 5, a  venerdì 29 maggio 2026, verranno istituite temporanee.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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