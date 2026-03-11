Giuseppe Conte il sondaggio in mano al grillino terrorizza Schlein e Pd

Un sondaggio recentemente diffuso sta generando tensioni tra i rappresentanti del Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte ha dichiarato che, qualunque sia il momento in cui si tornerà al voto, la coalizione progressista che hanno formato per le regionali sarà pronta ad affrontare le elezioni. La frase è stata pronunciata in un contesto di alta tensione politica.

"In qualunque momento si tornerà a votare, ci faremo trovare pronti con la coalizione progressista che siamo riusciti a costruire per le ultime regionali". Intervistata da Repubblica, la segretaria del Pd Elly Schlein professa tranquillità. Eppure un sondaggio dell' Istituto Piepoli per Rainews 24 dovrebbe inquietarla: nel campo largo, secondo gli elettori di centrosinistra, occorrerà ricorrere alle primarie per individuare il candidato premier. Lo afferma il 29% degli intervistati. Per il 26% invece a Palazzo Chigi dovrebbe salire l'esponente del partito che prende più voti alle elezioni. Il 20%, invece, preferirebbe una persona terza.