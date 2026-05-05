Sondaggi politici destre in crisi | Fratelli d’Italia in calo e Avs avvicina Forza Italia

Secondo gli ultimi sondaggi pubblicati, Fratelli d’Italia registra un calo nei consensi, proseguendo un trend iniziato dopo il referendum sulla giustizia. Nel frattempo, un altro movimento politico di destra sembra avvicinarsi a un partito tradizionale di centrodestra, creando un quadro di cambiamenti nelle preferenze degli elettori. La rilevazione è stata effettuata da Swg e pubblicata dal TgLa7.

Continua il momento di difficoltà, nei sondaggi, per Fratelli d’Italia. L’ultima rilevazione di Swg per il TgLa7 conferma un trend che prosegue, con qualche breve interruzione, ormai dal referendum sulla giustizia. Per il partito di Giorgia Meloni si registra, nell’ultima settimana, una nuova flessione che permette così al Pd di accorciare le distanze. Proprio i dem, infatti, guadagnano consensi insieme a Verdi e Sinistra. Ben diverso il discorso per gli altri partiti della maggioranza di governo: registrano un calo sia Forza Italia che la Lega. E a loro si affianca anche il Movimento 5 Stelle, che perde un decimo di punto. Entriamo nel dettaglio del sondaggio di Swg.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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