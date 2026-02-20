Sondaggi politici le destre in affanno e il campo largo si avvicina | in calo Fratelli d’Italia Forza Italia e Lega
I sondaggi politici mostrano che il centrodestra sta attraversando una fase di flessione, con Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega in calo. La causa principale è una perdita di consensi tra gli elettori più giovani, che preferiscono movimenti più moderati. Questo trend apre la strada a un possibile rafforzamento del campo largo, con partiti di centrosinistra pronti a colmare il vuoto. La situazione potrebbe influenzare le prossime scelte di alleanze, mentre i leader di partito cercano di rilanciare le proprie campagne.
Il centrodestra in affanno. Gli ultimi sondaggi evidenziano un momento di difficoltà per tutti i principali partiti di maggioranza, con un calo che riguarda Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. La flessione è netta e segue settimane in cui la nascita di Futuro Nazionale ha già portato via consensi alle forze di centrodestra. La rilevazione di YouTrend per SkyTg24, oltre a evidenziare la continua rimonta del No al referendum sulla giustizia, fa emergere anche il recupero del campo largo sulle destre. Nonostante sia in difficoltà anche il campo largo, con 5 Stelle e Pd che non recuperano voti, la distanza tra le due coalizioni si assottiglia.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Referendum giustizia, @TommasoCaldero1 (Forza Italia): “È una riforma per il cittadino italiano. Per il cittadino imputato. E tutti possiamo essere imputati” x.com