I sondaggi politici mostrano che il centrodestra sta attraversando una fase di flessione, con Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega in calo. La causa principale è una perdita di consensi tra gli elettori più giovani, che preferiscono movimenti più moderati. Questo trend apre la strada a un possibile rafforzamento del campo largo, con partiti di centrosinistra pronti a colmare il vuoto. La situazione potrebbe influenzare le prossime scelte di alleanze, mentre i leader di partito cercano di rilanciare le proprie campagne.

Il centrodestra in affanno. Gli ultimi sondaggi evidenziano un momento di difficoltà per tutti i principali partiti di maggioranza, con un calo che riguarda Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. La flessione è netta e segue settimane in cui la nascita di Futuro Nazionale ha già portato via consensi alle forze di centrodestra. La rilevazione di YouTrend per SkyTg24, oltre a evidenziare la continua rimonta del No al referendum sulla giustizia, fa emergere anche il recupero del campo largo sulle destre. Nonostante sia in difficoltà anche il campo largo, con 5 Stelle e Pd che non recuperano voti, la distanza tra le due coalizioni si assottiglia.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, le destre in affanno e il campo largo si avvicina: in calo Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega

Leggi anche: Sondaggi politici, calo di Fratelli d’Italia dopo le regionali: il campo largo si avvicina alle destre

Leggi anche: Sondaggi politici, cresce tutto il campo largo: FdI e Forza Italia in calo

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.