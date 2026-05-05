Un esperto di sicurezza ha espresso preoccupazioni riguardo alla possibilità che l'intelligenza artificiale possa individuare vulnerabilità nei sistemi crittografici di Solana, una delle principali piattaforme di criptovalute. Si stanno analizzando le potenziali capacità dell’IA di scoprire falle nei modelli matematici utilizzati, mentre si discutono anche nuovi schemi di firma proposti da un ricercatore per rafforzare la protezione dei wallet digitali.

? Cosa scoprirai Come può l'IA scovare falle nei modelli matematici di Solana?. Quali nuovi schemi di firma propone Yakovenko per proteggere i wallet?. Perché la verifica formale potrebbe non bastare contro l'analisi automatizzata?. Come cambieranno le commissioni delle transazioni con la nuova proposta tecnica?.? In Breve Il programmatore Dean Little riporta l'uso di 173-183 mila unità di computazione per Falcon.. Michael Egorov di Curve Finance interroga Yakovenko sulla validità della verifica formale.. La proposta prevede l'integrazione nativa di nuovi wallet tramite PDA o Fusewallet.. Il valore di mercato di SOL si attesta attualmente a 84,03 dollari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Solana: Yakovenko teme che l’IA trovi falle nella crittografia

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