Accordo Sogin-Japc per smantellamento dei reattori a grafite

Questa mattina, Sogin, la società statale incaricata dello smantellamento degli impianti nucleari, ha firmato un accordo con una società giapponese specializzata nel settore. L'intesa riguarda le attività di decommissioning di reattori a grafite che sono stati spenti da diversi anni. La collaborazione prevede scambi di know-how e tecnologie, con l'obiettivo di migliorare le procedure di smantellamento e gestione dei materiali radioattivi.

Questa mattina Sogin, la società di stato responsabile del decommissioning degli impianti nucleari e della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, e Japc, Japan Atomic Power Company, hanno firmato un memorandum of understanding per avviare uno studio congiunto sulle modalità di smantellamento dei reattori nucleari moderati a grafite. Il memorandum, si legge in una nota, nasce dalla volontà della Società giapponese di integrare le esperienze maturate presso il reattore Tokai-1 con le competenze di Sogin che fin dalla sua costituzione ha affrontato il tema del decommissioning del reattore della centrale nucleare di Latina moderato a grafite.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Accordo Sogin-Japc per smantellamento dei reattori a grafite Notizie correlate Nucleare, Sogin e JAPC per lo smantellamento dei reattori a grafiteAvviare uno studio congiunto sullemigliori modalità di smantellamento dei reattori nucleari moderati a grafite. Centrale Caorso, accordo con Sogin da 4 milioni di euro per il territorioRafforzare la valorizzazione ambientale, la sicurezza idraulica e la riqualificazione territoriale della Media Valle del Po. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Accordo Sogin-Japc per smantellamento dei reattori a grafite. Nucleare, accordo tra Sogin e giapponese Japc per smantellamento reattori nucleari a grafiteSogin e Japc firmano un MoU per studio congiunto sullo smantellamento di reattori nucleari a grafite. Lintesa rafforza lesperienza italiana nel decommissioning. adnkronos.com Sogin e JAPC firmano l’intesa per lo smantellamento dei reattori a grafite: l’eccellenza italiana va in GiapponeLa partnership strategica punta a integrare le competenze maturate presso la centrale di Latina con l’esperienza del sito di Tokai-1. Rafforzato il ruolo internazionale di Sogin nella gestione dei rif ... energiaoltre.it