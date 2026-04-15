Nucleare Sogin e JAPC per lo smantellamento dei reattori a grafite

Sogin, l'azienda italiana incaricata dello smantellamento degli impianti nucleari, ha collaborato con JAPC, l'ente giapponese responsabile di centrali nucleari, per condividere tecnologie e metodi relativi allo smantellamento dei reattori a grafite. La partnership si concentra sulla gestione delle fasi di decommissioning e sulla ricerca di soluzioni innovative per le sfide tecniche legate a questo tipo di reattori. Entrambe le organizzazioni hanno annunciato di aver avviato progetti congiunti per migliorare le procedure di dismissione.

Avviare uno studio congiunto sullemigliori modalità di smantellamento dei reattori nucleari moderati a grafite. E’ questa la complessa sfida a cui Sogin e JAPC faranno fronte con ilMemorandum of Understandingche la Società Gestione Impianti Nucleari eJapan Atomic Power Companyhanno controfirmato. Il Memorandum nasce dall’esigenza dimettere a sistema competenze complementari.Da un lato, JAPC porta l’esperienza maturata nel decommissioning del reattore Tokai-1; dall’altro, Sogin contribuisce con il know-how sviluppato nella gestione del reattore della centrale nucleare di Latina, anch’esso moderato a grafite. Proprio il progetto italiano è oggi considerato un punto di riferimento a livello internazionale per questa tipologia di impianti, grazie alle soluzioni tecniche adottate e alla complessità delle operazioni affrontate.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nucleare, Sogin e JAPC per lo smantellamento dei reattori a grafite Notizie correlate Macron: mini reattori entro il 2030, la svolta nucleareLa Francia ha convocato un vertice G7 Energia per affrontare le ripercussioni della crisi in Medio Oriente e definire nuove strategie per l’autonomia... Il vertice che rilancia il nucleare: i leader Ue puntano sull’atomica per ridurre la dipendenza dal petrolio. La strada dei piccoli reattoriParigi, 10 marzo 2026 – Esattamente quindici anni dopo l’incidente nucleare di Fukushima, il presidente francese Emmanuel Macron ha riunito a Parigi... Aggiornamenti e dibattiti Nucleare, accordo tra Sogin e giapponese Japc per smantellamento reattori nucleari a grafiteSogin e Japc firmano un MoU per studio congiunto sullo smantellamento di reattori nucleari a grafite. Lintesa rafforza lesperienza italiana nel decommissioning. adnkronos.com Sogin e JAPC firmano l’intesa per lo smantellamento dei reattori a grafite: l’eccellenza italiana va in GiapponeLa partnership strategica punta a integrare le competenze maturate presso la centrale di Latina con l’esperienza del sito di Tokai-1. Rafforzato il ruolo internazionale di Sogin nella gestione dei rif ... energiaoltre.it