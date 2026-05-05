Società neonate con ' capitali' irrisori | le anomalie dell' oligopolio dei parcheggi in città

In città, sono state riscontrate anomalie e irregolarità amministrative legate all’affidamento dei parcheggi Pollio e IV Novembre. Le società coinvolte sono state recentemente costituite con capitali molto bassi, sollevando dubbi sulla regolarità del processo di assegnazione. Le autorità hanno avviato verifiche per chiarire eventuali irregolarità e ricostruire la filiera delle decisioni prese in merito alla gestione di queste strutture.

Anomalie e irregolarità amministrative sull’affidamento dei parcheggi Pollio e IV Novembre di Caserta. Lo mettono nero su bianco i giudici di Santa Maria Capua Vetere nella sentenza sull’incandidabilità per due tornate elettorali dell’ex sindaco Carlo Marino e degli ex assessori Emiliano Casale e.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Bari e BAT capitali della cultura d’impresa: «Aprire le fabbriche alla società civile»«Cultura d’impresa è cercare di costruire tutti insieme, con un ecosistema fatto di persone e di imprese, un nuovo rapporto tra il sistema delle... Leggi anche: Gestione dei parcheggi. La giunta Vadi volta pagina. C’è il cambio di società Panoramica sull’argomento Si parla di: Società neonate con 'capitali' irrisori: le anomalie dell'oligopolio dei parcheggi in città. Riforma del TUF e Legge Capitali: le novità del d.lgs. n. 47/2026L’adozione del decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47, emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. Legge Capitali), costituisce un intervento di r ... ecnews.it Legge Capitali: l’approfondimento del CNDCEC sul decreto di attuazioneIl decreto di attuazione della Legge Capitali. Principali novità del TUF e del Codice civile è il titolo del documento, pubblicato il 28 aprile ... ipsoa.it