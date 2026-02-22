Bari e BAT capitali della cultura d’impresa | Aprire le fabbriche alla società civile

Bari e BAT hanno conquistato il titolo di capitali della cultura d’impresa grazie alla volontà di avvicinare le fabbriche alla comunità locale. Questa iniziativa mira a creare un ponte tra aziende e cittadini, coinvolgendo le imprese in progetti sociali e culturali. Le aziende partecipano attivamente per rafforzare il senso di appartenenza e trasparenza nel territorio. Le attività prevedono visite guidate e incontri aperti al pubblico nelle aree produttive.

«Cultura d’impresa è cercare di costruire tutti insieme, con un ecosistema fatto di persone e di imprese, un nuovo rapporto tra il sistema delle imprese e la società civile, andando a rimettere al centro il sistema imprenditoriale di supporto alla crescita del territorio. Ed è per questo che apriremo in maniera responsabile, consapevole le nostre imprese ai cittadini. Faremo in modo che venga raccontato tutto ciò che viene straordinariamente creato, ideato e progettato all’interno dei sistemi industriali». A dirlo è stato Mario Aprile, presidente di Confindustria Bari-BAT, a margine dell’evento inaugurale di Bari e Barletta-Andria-Trani “Capitali della cultura d’impresa” di Confindustria. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Leggi anche: Industriali, il Manifesto della cultura d?impresa: «Bussola per la società»

Sisma, imprese in calo nei comuni della Valnerina. Ma sono in aumento le società di capitaliNel 2021, le imprese nei comuni della Valnerina colpiti dal sisma sono diminuite più rapidamente rispetto alla media regionale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bari e Bat, un anno da Capitale d’Impresa: eventi, scuole e futuro al centro di ColMare; Bari e la Bat capitali della cultura d'impresa; Bari e BAT Capitale della Cultura d’Impresa di Confindustria 2026: Presentato il programma ColMare’’; Bari, Confindustria ColMare, capitali della cultura d’impresa 2026.

'ColMare', Confindustria Bari e Bat lancia le Capitali della cultura d'impresa 2026Decine di eventi gratuiti, aperti a tutti, per facilitare lo scambio di idee e valori fra imprese e cittadini in ambiti quali cultura, scuola, arte e sport. (ANSA) ... ansa.it

Bari e BAT Capitale della Cultura d’Impresa di Confindustria 2026: Presentato il programma ColMare’’Nel Museo Civico di Bari la conferenza di presentazione di ColMare’’. Il vasto programma di iniziative che vedranno protagoniste il capoluogo pugliese e la BAT come Capitali della Cultura d’Impresa ... trmtv.it

Al via ‘ColMare', il cartellone di iniziative che fino al primo novembre trasformeranno Bari e i comuni della Bat nelle 'Capitali della cultura d'impresa 2026' di Confindustria. L’evento inaugurale '2046, il mondo che verrà', oggi al teatro Kursaal Santalucia di Bari. - facebook.com facebook

Nel Museo Civico di Bari la conferenza di presentazione di “ColMare’’. Il vasto programma di iniziative che vedranno protagoniste il capoluogo pugliese e la BAT come “Capitali della Cultura d’Impresa di Confindustria 2026’’. x.com