Gestione dei parcheggi La giunta Vadi volta pagina C’è il cambio di società

Il sindaco Vadi ha deciso di cambiare gestione dei parcheggi a pagamento, dopo anni di difficoltà nel garantire servizi efficienti. La giunta ha approvato ufficialmente la rescissione del contratto con Tirrenica Mobilità, che da tempo aveva problemi nel rispettare le scadenze e nel mantenere le pensiline di attesa. Ora, il Comune cerca un nuovo fornitore per migliorare la qualità delle aree di sosta e ridurre le attese degli utenti.

L'amministrazione Vadi volta pagina nella gestione dei parcheggi a pagamento. La Giunta comunale, infatti, ha approvato un atto di indirizzo che conferma la risoluzione del contratto con Tirrenica Mobilità Società Cooperativa. Tra le strutture interessate a questo accordo rientra anche il parcheggio multipiano di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, aperto 24 ore su 24 e dotato di videosorveglianza. La decisione nasce da un lungo contenzioso legato agli obblighi di manutenzione degli impianti. Nel contratto era previsto che alcune manutenzioni (antincendio, ascensore, impianto elettrico e illuminazione) fossero sospese fino all'installazione di un sistema fisso di rilevazione incendi a cura del Comune, realizzato e collaudato tanto che nel novembre del 2022 ne è stata confermata la conformità dell'autorimessa con validità antincendio fino al 14 giugno 2026.