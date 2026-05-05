MillenniuM e Jacobin Italia hanno organizzato un evento dedicato alle disuguaglianze, con interventi di Gomez e Cannavò. Si è discusso delle tensioni sociali negli Stati Uniti, tra il rafforzarsi di movimenti socialisti e le crisi delle élite. La conversazione ha toccato anche l’ascesa di Trump, i conflitti globali e le disuguaglianze che si manifestano nel presente. L’incontro si è concentrato sui cambiamenti politici e sociali in corso nel panorama internazionale.

I periodici Millennium e Jacobin Italia insieme per parlare di Stati Uniti, tra socialismo emergente, crisi delle elite e l’ onda trumpiana tra accelerazioni e battute di arresto e poi conflitti globali e disuguaglianze che attraverso il presente. A parlarne saranno i direttori delle due riviste, Peter Gomez e Salvatore Cannavò. L’appuntamento è a Milano, al circolo Lato B, alle 19. A moderare il dialogo sarà Francesca Gabbriellini di Fondazione Feltrinelli. L’ingresso è gratuito ed è necessaria la tessera Arci che si può richiedere anche sul sito del circolo. L'articolo “Socialism for future”: MillenniuM e Jacobin Italia insieme per parlare di disuguaglianze.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Socialism for future”: MillenniuM e Jacobin Italia insieme per parlare di disuguaglianze. A parlare Gomez e Cannavò

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“Usa: socialismo e barbarie”, la presentazione di MillenniuM e Jacobin Italia. Gomez: “Trump? Lo faranno fuori, imbarazzante per le élite”“La mia paura rispetto a Donald Trump, che sarei felice vedere nella polvere, è che semplicemente il ‘sistema’ si stia preparando a sostituirlo.

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