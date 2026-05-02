Il ‘caso Negreira’ italiano continua a far parlare di sé | Rocchi sarebbe sceso negli spogliatoi per parlare con gli arbitri

Nel calcio italiano, il cosiddetto “caso Negreira” torna al centro dell’attenzione con una nuova vicenda che riguarda un dirigente che sarebbe entrato negli spogliatoi per parlare con gli arbitri. La notizia è stata diffusa da fonti ufficiali e riguarda un incontro tra un rappresentante della federazione e alcuni arbitri prima di una partita di campionato. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita sui dettagli dell’incontro o sulle motivazioni alla base di questa azione.

2026-04-28 09:15:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: Lui ‘ Caso Negreira che frusta il Serie A continua a portare notizie nelle ultime ore, come riportato oggi La Gazzetta dello Sport sul caso che ha come punto principale Gianluca Rocchi, responsabile della nomina degli arbitri in Serie A. Cominciamo dai fatti accertati. Cinque persone sono attualmente indagate dalla Procura di Milano nel procedimento arbitrale: quattro di loro per presunta frode sportiva e una per aver fornito false informazioni alla Procura. Nel primo gruppo ci sono Gianluca Rocchi, responsabile della nomina dei arbitri; Paolo Gervasoni, responsabile VAR; e Luigi Nasca insieme a Rodolfo Di Vuolo, componenti della squadra VAR.🔗 Leggi su Justcalcio.com Notizie correlate Questo sarebbe il quadro delle nomine arbitrali nel ‘caso Negreira’ italiano2026-04-30 19:42:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Lui Calcio... Confronto con gli arbitri negli spogliatoi, Inter furiosa: cosa ha intenzione di fare MarottaDopo la partita con l’Atalanta, il club nerazzurro ha optato per il silenzio stampa L’Inter è furiosa per quanto accaduto ieri nei minuti finali... Contenuti utili per approfondire Caso Negreira, il Real Madrid non scherza: pronta una richiesta di risarcimento milionariaIl Real Madrid non intende fermarsi alla sola procedura giudiziaria nel caso Negreira. Secondo le informazioni del quotidiano spagnolo AS, il club di Florentino Perez starebbe seriamente considerando ... tuttomercatoweb.com Caso Negreira, Laporta si difende: Campagna orchestrata per danneggiare il BarçaIl presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha testimoniato venerdì in tribunale riguardo il Caso Negreira, lo scandalo che accusa il club catalano di aver presumibilmente versato tangenti all'ex ... tuttomercatoweb.com