Durante la presentazione di “Usa: socialismo e barbarie” organizzata da MillenniuM e Jacobin Italia, si è discusso delle recenti dinamiche politiche negli Stati Uniti. Un intervento ha evidenziato come le élite si preparino a sostituire Donald Trump, che viene visto come un elemento sgradito nel panorama attuale. Un altro relatore ha espresso preoccupazioni sulla possibilità di un colpo di scena che cambierebbe radicalmente lo scenario politico.

“La mia paura rispetto a Donald Trump, che sarei felice vedere nella polvere, è che semplicemente il ‘sistema’ si stia preparando a sostituirlo. Perché obiettivamente la Guerra del Golfo, sia pure sponsorizzata da Netanyahu, è qualcosa che sta combinando un casino anche nelle élite internazionali. Qualcuno ci ha guadagnato con l’ insider trading, ma avere un Occidente con tanti Paesi che vanno in recessione, a questi signori non conviene. Lo faranno fuori, sta diventando imbarazzante per le élite mondiali”. A sottolinearlo è stato il direttore de Ilfattoquotidiano.it e condirettore del Fatto Quotidiano, Peter Gomez, nel corso dell’iniziativa...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Usa: socialismo e barbarie”, la presentazione di MillenniuM e Jacobin Italia. Gomez: “Trump? Lo faranno fuori, imbarazzante per le élite”

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