Sociale | pubblicata graduatoria beneficiari del bonus ‘Viaggio in tranquillità’

Il Comune di Pisa ha annunciato la lista dei beneficiari del bonus “Viaggio in tranquillità” per il 2026. Sono 32 le persone che riceveranno un contributo di 400 euro ciascuna. La graduatoria è stata pubblicata recentemente e riguarda soggetti che hanno soddisfatto i requisiti richiesti dall’amministrazione comunale. La somma messa a disposizione mira a sostenere le spese di viaggio di coloro che ne hanno beneficiato.

Pisa, 5 maggio 2026 – Sono 32 i beneficiari del bonus “Viaggio in tranquillità 2026” del Comune di Pisa, per ognuno dei quali è previsto un contributo di 400 euro. Per la misura, l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione 15mila euro. La graduatoria provvisoria è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Pisa alla pagina dedicata. “Con questo contributo - dichiara l’assessore alle politiche sociosanitarie del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno - vogliamo offrire un aiuto concreto e immediato a chi vive in condizioni di fragilità. L’amministrazione ha a cuore i cittadini più vulnerabili, dagli anziani alle persone sole: nessuno deve sentirsi escluso o restare indietro.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sociale: pubblicata graduatoria beneficiari del bonus ‘Viaggio in tranquillità’ Notizie correlate Sociale, pubblicata la graduatoria del bonus 'Viaggio in tranquillità 2026': 400 euro a beneficiarioSono 32 i beneficiari del bonus ‘Viaggio in tranquillità 2026’ del Comune di Pisa, per ognuno dei quali è previsto un contributo di 400 euro. Sociale: sono 240 i beneficiari del Bonus anzianiPisa, 18 febbraio 2026 – Sono 240 i beneficiari del “Bonus anziani 2025”, il contributo istituito dal Comune di Pisa per sostenere le persone anziane... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sociale, pubblicata la graduatoria del bonus 'Viaggio in tranquillità 2026': 400 euro a beneficiario; Estate Addosso 2026: ecco la graduatoria degli ammessi; Edilizia popolare al collasso: solo quattro appartamenti liberi a fronte di decine di richieste – Ecco dove; Bando INAIL 2025/2026 - Fondo Perduto del 65% fino a € 130.000. Sociale: pubblicata graduatoria beneficiari del bonus ‘Viaggio in tranquillità’Pisa, 5 maggio 2026 – Sono 32 i beneficiari del bonus Viaggio in tranquillità 2026 del Comune di Pisa, per ognuno dei quali è previsto un contributo di 400 euro. Per la misura, l’Amministrazione Com ... lanazione.it Cabras, il Comune pubblica la graduatoria dei beneficiari della Carta Dedicata a teÈ stata pubblicata questa mattina per il Comune di Cabras la graduatoria dei beneficiari della Carta Dedicata a te, il contributo una tantum del valore di 500 euro istituito per la prima volta dalla ... unionesarda.it Champions League, nuovi biglietti disponibili per le finali. FIGC in campo per sostenibilità sociale e ambientale - facebook.com facebook Il Mankala è perlopiù sconosciuto all'estero: un distillato di coesione sociale, fiducia e spirito nazionale. Ma è esportabile x.com