Sociale | sono 240 i beneficiari del Bonus anziani

A Pisa, 18 febbraio 2026, sono 240 gli anziani che usufruiscono del “Bonus anziani 2025”. Il Comune ha deciso di aiutare le persone non autosufficienti che vivono in città, offrendo loro un contributo economico. La maggior parte di questi beneficiari ha più di 75 anni e vive da sola. La distribuzione dei fondi è iniziata lo scorso mese e continua a coinvolgere molte famiglie. La misura mira a migliorare la qualità di vita di chi ha bisogno di assistenza.

Pisa, 18 febbraio 2026 – Sono 240 i beneficiari del "Bonus anziani 2025", il contributo istituito dal Comune di Pisa per sostenere le persone anziane non autosufficienti residenti nel territorio comunale. È online sul sito del Comune l'elenco definitivo dei beneficiari che riceveranno il contributo, destinato ai cittadini residenti nel Comune di Pisa, di età superiore a 65 anni, in possesso di disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge 104 e con ISEE non superiore a 25.000 euro. Su un totale di 257 domande presentate, ne sono state accolte 240, mentre 17 sono state escluse per mancanza dei requisiti previsti.