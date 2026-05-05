Smotrich | Mio figlio mi chiede di lasciare qualcosa da distruggere in Libano E annuncia | cambieremo i confini

Il ministro delle Finanze israeliano ha dichiarato che suo figlio gli ha chiesto di lasciare qualcosa da distruggere in Libano, aggiungendo che il governo cambierà i confini. Le sue parole sono state pronunciate durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sui piani o le motivazioni. La dichiarazione ha attirato l'attenzione sui toni e sui contenuti delle dichiarazioni di un esponente di spicco del governo israeliano.

Roma, 5 maggio 2026 – Di nuovo parole choc da parte del ministro delle Finanze del governo Netanyahu e membro dell'estrema destra israeliana, Bezalel Smotrich: "Mio figlio mi ha chiesto di non finire il lavoro in Libano in modo da avere ancora qualcosa da fare – ha detto -. Vuole che lasci una parte del Libano in modo che possa distruggerla più avanti. Gli ho detto di non preoccuparsi, ce ne sarà abbastanza per tutti". Le frasi sono state pronunciate durante un'intervista trasmessa dal Canale 7 israeliano. Il figlio di Smotrich, Benya Smotrich è rimasto gravemente ferito nel sud del Libano all'inizio della ripresa della guerra tra Israele e Hezbollah.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Smotrich: “Mio figlio mi chiede di lasciare qualcosa da distruggere in Libano”. E annuncia: cambieremo i confini Notizie correlate Paralimpiadi all’Arena Santa Giulia, un papà: “Mi hanno chiesto di lasciare mio figlio disabile da solo”Il papà di un ragazzo disabile di 17 anni racconta un episodio "triste e inaccettabile" accaduto durante un match di Para Ice Hockey all'arena Santa... Israele, il figlio del ministro Smotrich ferito da un missile Hezbollah durante operazioni dell’Idf al confine con il LibanoRoma, 6 marzo 2026 - Il figlio del ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich è stato ferito nelle operazioni militari al confine con il...