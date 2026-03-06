Il figlio del ministro delle Finanze israeliano è stato ferito da un missile Hezbollah durante operazioni dell’IDF al confine con il Libano. L’incidente è avvenuto mentre le forze israeliane conducevano attività militari nella zona di confine. Nessuno dei militari coinvolti ha riportato ferite. La notizia è stata diffusa dalle autorità israeliane.

Roma, 6 marzo 2026 - Il figlio del ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich è stato ferito nelle operazioni militari al confine con il Libano. Bnaya Smotrich, il maggiore dei sette figli del ministro di estrema destra israeliana, è stato ferito in un attacco degli Hezbollah libanesi. Un missile dei miliziani del ‘Partito di Dio’, molto devoti al fu Ali Khamenei, tanto da essere gli unici a fornire le sue guardie del corpo, ha centrato una postazione della brigata israeliana Givati nei pressi del confine con il Libano. Idf diffonde video di raid israeliani contro obiettivi Hezbollah in Libano Otto soldati dell’Idf sono stati investiti dall’esplosione e dalle schegge, cinque sono più gravi, il figlio di Smotrich ha riportato solo lievi ferite, fa sapere Haaretz citando il Galilee Medical Center dove sono ricoverati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Israele, il figlio del ministro Smotrich ferito da un missile Hezbollah durante operazioni dell’Idf al confine con il Libano

Razzo di Hezbollah su avamposto israeliano, ferito il figlio del ministro SmotrichOtto soldati dell'Idf sono stati feriti da un razzo sparato da miliziani di Hezbollah contro un avamposto vicino al confine con il Libano.

Missili e droni da Hezbollah, Israele attacca il Libano: «Pronti a ogni scenario». L’Idf allontana l’ipotesi dell’invasione«Siamo pronti per ogni scenario – ha detto il portavoce di Idf Nadav Shoshani – e tutto dipende dagli sviluppi sul campo, ma nel breve-medio raggio...

Altri aggiornamenti su Israele il figlio del ministro Smotrich....

Temi più discussi: Media: Nuova Guida suprema è Mojtaba, figlio di Khamenei. Trump contro Spagna e Regno Unito; Diluvio di bombe sull'Iran, il figlio di Khamenei eletto guida suprema; L'Iran agli europei: 'Non unitevi alla guerra di Usa e Israele'; Sarà probabilmente il figlio di Khamenei la Guida Suprema dell'Iran. Israele: Elimineremo anche lui.

Iran nel caos: il figlio di Khamenei eletto nuova Guida Suprema. Ecco chi èRaid israeliani su Qom mentre il regime cerca un nuovo leader. Nel vuoto di potere emerge Mojtaba Khamenei, il figlio dell’ex Guida Suprema. Intanto la guerra si allarga tra Iran, Libano e Israele. Ir ... panorama.it

Diluvio di bombe sull'Iran, il figlio di Khamenei eletto guida supremaTrump: 'Distrutte le difese di Teheran'. E attacca Spagna e Gb. A fuoco il consolato Usa a Dubai, colpito da un drone iraniano. L'esercito israeliano ha lanciato in tarda serata una nuova vasta ondata ... ansa.it

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #6marzo #Iran #IranWar #IranIsraelWar #Israele #TelAviv #Cipro #Golfo #MedioOriente #Onu #Ucraina #Russia #Putin #Paralimpiadi #Mattarella #Meloni #Milano #CorriereDellaSera - facebook.com facebook

Napoli, manifestazione pro Usa e Israele degli studenti iraniani - Il presidio davanti al Consolato amricano. Le bandiere di Teheran sventolano assieme a quelle statunitensi e israeliane @TgrRai x.com