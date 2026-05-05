Recenti analisi indicano che i prezzi della memoria RAM per smartphone potrebbero aumentare fino al 98%, rendendo più costosi i dispositivi con grandi capacità di memoria. La causa principale di questo incremento è la crescente domanda di chip per l'intelligenza artificiale, che sta portando a una diminuzione delle scorte nei magazzini di produzione. Questa situazione potrebbe influenzare i prezzi finali degli smartphone sul mercato.

? Cosa scoprirai Quanto pagheremo in più per uno smartphone con molta RAM?. Perché la produzione di chip per l'IA sta svuotando i magazzini?. Chi sta decidendo di tagliare la produzione dei modelli economici?. Quando torneranno i prezzi degli smartphone a livelli contenuti?.? In Breve Costi RAM 8GB e 12GB passati rispettivamente da 50 a 160 e da 80 a 240 dollari.. Samsung, SK Hynix e Micron spostano produzione su memorie HBM per data center IA.. Samsung interrompe produzione chip LPDDR4 e LPDDR4X riducendo offerta per modelli economici.. Prezzi stabili previsti solo dopo il 2027 secondo le analisi di TrendForce.. Le proiezioni di TrendForce indicano che nel secondo trimestre del 2026 i costi della memoria RAM per i dispositivi mobili subiranno un’impennata fino al 98% rispetto ai valori del primo trimestre.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Smartphone: i costi della RAM potrebbero impennarsi del 98%

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