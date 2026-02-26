Scarsità di ram provoca crisi nei smartphone | mercato in calo del 13%

La mancanza di RAM sta determinando un calo nel settore degli smartphone, con una diminuzione delle vendite che si aggira intorno al 13%. La scarsità di memoria influisce sulla produzione e sulle scelte dei consumatori, portando a un rallentamento generale del mercato. Questa situazione evidenzia come le risorse tecnologiche siano fondamentali per il funzionamento e la competitività dei dispositivi mobili.

in un contesto globale segnato da una crisi della memoria, la disponibilità di RAM e di memorie di archiviazione sta influenzando in modo significativo il mercato degli smartphone. le stime ufficiali per il 2026 indicano una revisione al ribasso delle spedizioni e una crescita di incertezza tra produttori e consumatori. il presente contenuto sintetizza i principali elementi emersi, evidenziando gli effetti sui prezzi, sull’offerta e sulle prospettive di medio termine, mantenendo un taglio professionale e orientato ai dati. crisi della memoria: impatto sul mercato degli smartphone. la crisi della memoria, concentrata sulla disponibilità di ram e di altre memorie chiave, sta determinando una contrazione delle spedizioni a livello globale per il 2026. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

