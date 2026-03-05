Omdia prevede un calo importante nelle spedizioni di smartphone nel 2026, a causa dei costi della memoria. Il rapporto fornisce una panoramica sulle tendenze di mercato, con attenzione alle quantità di dispositivi spediti, alle caratteristiche di memoria e all’andamento dei prezzi. Il quadro include anche aspetti legati alle tensioni geopolitiche e alla crescita della domanda di infrastrutture per data center.

Questo profilo offre una visione sintetica sul mercato degli smartphone per il 2026, evidenziando le dinamiche di spedizioni previste, le tendenze della memoria e le ripercussioni sui prezzi in un contesto segnato da pressioni geopolitiche e dalla crescente domanda di data center. L’analisi incorpora le valutazioni di mercato e delinea scenari possibili senza inserire elementi non supportati. Secondo le ultime stime di Omdia, le spedizioni di smartphone potrebbero subire un calo fino al 7% nel corso del 2026. La chiave rimane la scarsità di memoria, che incide in modo significativo sui costi complessivi dei dispositivi. Le carenze di RAM e di altre memorie comportano un aumento dei prezzi e una minore propensione delle aziende ad acquistare nuovi componenti, con una possibile rallentata produzione di modelli. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Omdia prevede un calo significativo delle spedizioni di smartphone a causa dei costi della memoria

Smartphone spedizioni in calo: il peggior crollo da decennil’onda di crisi legata a DRAM e NAND sta impattando sul mercato degli smartphone, con costi crescenti e volumi di vendita in calo.

