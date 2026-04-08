Il governo italiano ha annunciato che a partire dai 14 anni sarà possibile utilizzare l’It-wallet senza la necessità del consenso dei genitori. Questa decisione permette ai ragazzi di accedere in modo autonomo ai servizi digitali collegati all’identità elettronica, eliminando i limiti precedenti. La misura riguarda l’apertura a nuove opportunità di gestione digitale, senza più coinvolgimento diretto degli adulti nelle autorizzazioni.

Il governo italiano sta per aprire l’accesso all’It-wallet ai ragazzi che hanno raggiunto i 14 anni, eliminando l’obbligo di consenso dei genitori. La misura è stata approvata dalla commissione Bilancio della Camera tramite un emendamento al decreto Pnrr. Questo intervento, inserito in un testo omnibus che raccoglie diverse disposizioni, modifica il Codice dell’amministrazione digitale. L’obiettivo è permettere ai quattordicenni di utilizzare il punto di accesso telematico per ottenere o mostrare titoli, abilitazioni e attestazioni con valore legale attraverso il sistema del portafoglio digitale nazionale. L’autonomia digitale dei minorenni e le eccezioni legali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - It-wallet a 14 anni: addio ok genitori, arriva l’autonomia digitale

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