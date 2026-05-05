Slovenia il prezzo dei carburanti sale di pochi centesimi
In Slovenia, i prezzi dei carburanti hanno registrato un lieve aumento di pochi centesimi. Dopo l’adozione di nuovi sconti alle accise decisi dal governo, il diesel rimane invariato con una riduzione di 20 centesimi, mentre la benzina vede un incremento di 5 centesimi nonostante lo sconto applicato. Come di consueto, a distanza di due settimane, si registrano aggiornamenti sui prezzi alla pompa.
Dopo i nuovi sconti alle accise sui carburanti decisi dal governo (a causa della diversa crescita dei prezzi di "verde" e "nera" resta statico il diesel, con 20 centesimi di taglio, mentre aumenta la benzina, sulla quale la riduzione sarà di 5 cent) arrivano, come da appuntamento bisettimanale, i.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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