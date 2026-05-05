Skeet femminile | Martina Bartolomei è terza e vola in finale

Martina Bartolomei si è piazzata al terzo posto nelle qualificazioni di skeet femminile, ottenendo così l'accesso alla finale. Nelle fasi preliminari, ha superato tutte le avversarie italiane e si è confrontata con le concorrenti di altri paesi. Nella finale, l’atleta cercherà di migliorare il suo punteggio e scalare la classifica mondiale. Le rivali che l’hanno preceduta nelle qualificazioni sono state due sportive provenienti da nazioni diverse.

? Cosa scoprirai Come potrà Martina Bartolomei scalare la classifica mondiale nella finale?. Chi sono le rivali che hanno superato l'azzurra nelle qualificazioni?. Perché il distacco minimo ha escluso le altre tiratrici italiane?. Quale strategia ha guidato la partecipazione di Giada Longhi ad Almaty?.? In Breve Reem Ghanem Al-Sharshani e Barbora Sumova guidano la classifica con 119 punti.. Jiang Yiting e Nurlana Jafarova occupano rispettivamente la quarta e quinta posizione.. Anastasia Eleftheriou e Gabriela Rodriguez accedono alla finale con 118 punti.. Sara Bongini chiude al quindicesimo posto con un totale di 115 punti.. Martina Bartolomei conquista il terzo posto nelle qualificazioni dello skeet femminile ad Almaty, assicurandosi un posto nella finale della Coppa del Mondo 2026 in Kazakistan.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Skeet femminile: Martina Bartolomei è terza e vola in finale Notizie correlate Tiro a volo, podio di Martina Bartolomei nello skeet femminile ad AlmatySi apre con un podio per l’Italia la tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo in corso di svolgimento ad Almaty, in Kazakistan: nella finale... Tiro a volo, Martina Bartolomei approda in finale nello skeet ad AlmatyCi sarà un’azzurra in finale nello skeet femminile nella tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo ad Almaty, in Kazakistan: Martina Bartolomei... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Tiro a volo, Bartolomei in corsa dopo i primi 75 piattelli dello skeet femminile alla Coppa del Mondo di Almaty; Coppa del Mondo Skeet 2026: Martina Bartolomei in finale ad Almaty; CdM Almaty, nello Skeet Rossetti e Bartolomei in corsa per le finali; Almaty: le scelte azzurre di skeet e trap per la seconda prova di Coppa del Mondo in Kazakistan. Tiro a volo, podio di Martina Bartolomei nello skeet femminile ad AlmatySi apre con un podio per l'Italia la tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo in corso di svolgimento ad Almaty, in Kazakistan: nella finale dello ... oasport.it Tiro a volo, Bartolomei vola in finale nello skeet ad Almaty: l’Italia si gioca il podioMartina Bartolomei conquista l'accesso alla finale dello Skeet femminile nella tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo ad Almaty , in Kazakistan. L'azzurra ... sportface.it Skeet azzurro da applausi Vittoria con nuovo record del mondo per Gabriele Rossetti e 3° posto di Martina Bartolomei ad Almaty (KAZ), nella seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo di Tiro a Volo. Fantastici #ItaliaTeam FITAV - Federazione Italian - facebook.com facebook Coppa del Mondo di skeet: Gabriele Rossetti ha conquistato il successo nello skeet maschile di Almaty, mentre Martina Bartolomei si è assicurata il terzo posto nella competizione femminile. Leggi qui shorturl.at/nbabx @fitavstampa x.com