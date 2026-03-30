Cavour la Marina prepara l’impiego del TB3 e amplia il ruolo dei sistemi senza pilota

La Marina militare si sta preparando a impiegare il drone Bayraktar TB3 dalla portaerei Cavour. Si tratta di un sistema senza pilota ad ala fissa, pensato specificamente per l'uso su navi con uno spazio limitato per il decollo e l’atterraggio. Inoltre, si sta ampliando il ruolo di altri sistemi senza pilota a bordo delle unità navali.

La Marina militare si prepara a far operare dalla portaerei Cavour il Bayraktar TB3, un drone ad ala fissa progettato per l’impiego su unità navali con ponte di volo ridotto. La scelta aiuta a leggere con più precisione la direzione presa dalla componente aerea imbarcata italiana. Il tema riguarda l’ingresso a bordo di una piattaforma senza pilota pensata per allargare il raggio della presenza operativa della nave e per aggiungere una capacità stabile di osservazione e intervento. Dentro questa cornice, il Cavour emerge come il fulcro di una trasformazione che tocca insieme composizione dell’ala aerea, continuità della presenza e gestione delle missioni. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Cavour, la Marina prepara l’impiego del TB3 e amplia il ruolo dei sistemi senza pilota Articoli correlati Leggi anche: La nuova F1 che rallenta in curva cambia il ruolo del pilota. “Siamo diventati inutili”: cosa c’è dietro l’allarme di Alonso Giovinazzi conferma il ruolo di terzo pilota per la Ferrari in F1Con l’avvicinarsi del Mondiale di Formula 1, la Ferrari si prepara a una stagione decisiva, confermando una line-up che integra piloti titolari...