Turchia | precipita caccia F-16 morto il pilota
Un caccia F-16 turco si è schiantato, causando la morte del pilota. La causa dell’incidente è ancora sconosciuta, ma le autorità stanno indagando sulle possibili ragioni tecniche o operative. L’incidente si è verificato durante un volo di routine sopra l’area di Ankara, attirando l’attenzione delle forze militari e dei residenti nelle vicinanze. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a raccogliere informazioni.
Ankara, 25 feb. (Adnkronos) - Un caccia F-16 militare turco si è schiantato e il pilota è morto. Lo hanno reso noto le autorità del Paese. Il Ministro della Giustizia Y?lmaz Tunç ha dichiarato che è stata aperta un'indagine sulle circostanze dell'incidente. 🔗 Leggi su Iltempo.it
