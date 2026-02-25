Turchia | precipita caccia F-16 morto il pilota

Un caccia F-16 turco si è schiantato, causando la morte del pilota. La causa dell’incidente è ancora sconosciuta, ma le autorità stanno indagando sulle possibili ragioni tecniche o operative. L’incidente si è verificato durante un volo di routine sopra l’area di Ankara, attirando l’attenzione delle forze militari e dei residenti nelle vicinanze. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a raccogliere informazioni.

© Iltempo.it - Turchia: precipita caccia F-16, morto il pilota