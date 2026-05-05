A 50 anni dal terremoto che colpì il Friuli, la Rai organizza un evento dedicato alla memoria attraverso la musica. Durante la manifestazione, saranno ascoltate le testimonianze di persone che hanno vissuto in prima persona le conseguenze del sisma nelle valli interessate. La serata intende mettere in luce come la musica possa contribuire a mantenere viva la memoria di quei momenti e rafforzare il senso di comunità tra i residenti.

? Cosa scoprirai Come può la musica unire le comunità colpite dal sisma?. Chi sono i testimoni che racconteranno le storie delle valli?. Dove si svolgerà la maratona radiofonica bilingue tra Italia e Slovenia?. Quali esperti spiegheranno la gestione del rischio sismico oggi?.? In Breve Talk show 1976. Tiere gnove in onda 5 e 12 maggio su Rai3 bis.. Spettacolo musicale 55 secondi con cento interpreti il 26 maggio a Udine.. Maratona radiofonica di 8 ore tra Rai FVG e RTVSLO il 5 maggio.. Documentario Sono tornate le rondini trasmesso il 3 e 6 maggio su Rai3 bis.. La sede Rai del Friuli-Venezia Giulia avvia una narrazione multimediale per commemorare il cinquantesimo anniversario del sisma che colpì il territorio il 6 maggio 1976.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sisma Friuli, 50 anni dopo: la Rai celebra la memoria con la musica

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