SIS – Società Italiana Sementi acquisisce il ramo d' azienda di Syngenta con sede a Casalmorano CR

Società Italiana Sementi ha annunciato di aver acquisito il ramo d'azienda di Syngenta con sede a Casalmorano, in provincia di Cremona. L'operazione riguarda specificamente le attività e le risorse legate a quella sede. La società italiana, specializzata nella selezione varietale, ha comunicato questa acquisizione senza fornire dettagli finanziari o ulteriori informazioni sui termini dell’accordo. La nuova configurazione mira a rafforzare la propria presenza nel settore.

Società Italiana Sementi, realtà di riferimento nazionale nella selezione varietale, nella moltiplicazione e nella commercializzazione di sementi di alta qualità, controllata da BF SpA – il più importante Gruppo agroindustriale italiano quotato in borsa – annuncia l'acquisizione del ramo d'azienda di Syngenta, leader mondiale in innovazione agricola, per l'esercizio dell'attività di produzione e lavorazione di sementi di mais, con sede nello storico stabilimento di Casalmorano, in provincia di Cremona. Costruito nel 1961, lo stabilimento di Casalmorano si caratterizza per l'elevata qualità delle sementi di ibridi di mais prodotte grazie a personale altamente qualificato e a una rete consolidata di maiscoltori da seme, in un territorio tradizionalmente vocato a questo tipo di coltivazioni.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - S.I.S. – Società Italiana Sementi acquisisce il ramo d'azienda di Syngenta con sede a Casalmorano (CR)

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