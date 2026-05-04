SIS - Società Italiana Sementi acquisisceil ramo d' azienda di Syngenta con sede a Casalmorano CR

S.I.S., società italiana specializzata nella selezione di sementi, ha acquisito il ramo d'azienda di Syngenta con sede a Casalmorano, in provincia di Cremona. L'operazione riguarda specificamente la cessione di alcune attività e risorse di Syngenta, una delle principali aziende del settore. Questa transazione coinvolge attività e strutture situate nello stesso comune e si inserisce in un contesto di cambiamenti nei rapporti tra le due società.

S.I.S. – Società Italiana Sementi, realtà di riferimento nazionale nella selezione varietale, nella moltiplicazione e nella commercializzazione di sementi di alta qualità, controllata da BF SpA – il più importante Gruppo agroindustriale italiano quotato in borsa – annuncia l’acquisizione del ramo d’azienda di Syngenta, leader mondiale in innovazione agricola, per l'esercizio dell'attività di produzione e lavorazione di sementi di mais, con sede nello storico stabilimento di Casalmorano, in provincia di Cremona. Costruito nel 1961, lo stabilimento di Casalmorano si caratterizza per l’elevata qualità delle sementi di ibridi di mais prodotte grazie a personale altamente qualificato e a una rete consolidata di maiscoltori da seme, in un territorio tradizionalmente vocato a questo tipo di coltivazioni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - S.I.S. - Società Italiana Sementi acquisisceil ramo d'azienda di Syngenta con sede a Casalmorano (CR) Notizie correlate S.I.S. - Società Italiana Sementi presenta ai suoi stakeholder la tecnologia del primo impianto di termo-trattamento sementi in ItaliaSan Lazzaro di Savena (BO), 17 febbraio 2026 – Mercoledì 18 febbraio si terrà presso la sede di S. Leggi anche: CESSIONE DEL RAMO D’AZIENDA COOPERATIVA SOCIALE BOTTEGHE E MESTIERI SOCIETA’ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE IN L.C.A. IN BLOCCO UNICO Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: B F S p A : Relazione finanziaria annuale consolidata al 31.12.2025; Il cda di BF Spa approva il bilancio di esercizio e consolidato. Cresce il valore della produzione (+15%); IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2025 E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2025 E HA CONVOCATO L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI | Libero Quotidiano.it. S.I.S. Società Italiana Sementi inaugura il primo impianto italiano di termo-trattamento sementiSan Lazzaro di Savena (BO), 16 dicembre 2025 – Si è tenuto oggi presso la sede di S.I.S. Società Italiana Sementi – realtà di riferimento nazionale nella selezione varietale, nella moltiplicazione e ... iltempo.it SIS - Società Italiana Sementi - inaugura il primo impianto italiano di termo-trattamento sementiSi è tenuto oggi presso la sede di S.I.S. Società Italiana Sementi – realtà di riferimento nazionale nella selezione varietale, nella moltiplicazione e nella commercializzazione di sementi di alta ... ilgiornale.it La soddisfazione più grande per la nostra società SIS Società Italiana Sementi e' osservare come le varietà, con un giusto disciplinare, riescono ad ottenere una crescita e sviluppo importante. Ed a breve speriamo un ottimo risultato di raccolta. Qualche anticip - facebook.com facebook