Siropack Italia dona un’auto allo Ior per il servizio d’accompagnamento

Siropack Italia ha donato un'auto allo Ior per il servizio di accompagnamento. L'iniziativa mira a supportare le persone sole o non autonome del territorio di Cesena che devono recarsi in ospedale per esami o trattamenti. Il veicolo sarà utilizzato per facilitare gli spostamenti di chi ha difficoltà a muoversi in autonomia. La consegna è avvenuta in una cerimonia ufficiale alla presenza delle parti coinvolte.

Un aiuto in più per le persone sole o non autonome del territorio di Cesena che hanno bisogno di recarsi in ospedale a sottoporsi a esami o trattamenti. Rocco De Lucia e Barbara Burioli, i coniugi titolari dell’azienda Siropack Italia Srl, specializzata in soluzioni di packaging avanzate con sede a Cesenatico, hanno consegnato presso la sede IOR del PRIME Center un automezzo: verrà utilizzato per ampliare la flotta di vetture che l’organizzazione non-profit mette a disposizione dei suoi volontari per rispondere alle esigenze delle famiglie della Romagna con una delle attività più richieste, il servizio d’accompagnamento. Grazie a questa...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Siropack Italia dona un’auto allo Ior per il servizio d’accompagnamento Notizie correlate Siropack dona un nuovo mezzo al Ior per il trasporto dei pazienti? Cosa scoprirai Chi sono i titolari che hanno reso omaggio alla memoria di Steven? Come gestiscono i volontari l'aspetto psicologico durante i... Cuore e oncologia, a Forlì un nuovo alleato: lo Ior dona un ecocardiografo da 100 mila euro al Morgagni-PierantoniUn investimento da 100 mila euro per proteggere il cuore di chi lotta contro il cancro. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Siropack Italia dona un’auto allo Ior di Cesena -; Siropack Italia dona un’auto allo Ior per il servizio d’accompagnamento; Siropack dona un’auto allo IOR di Cesena: nuovi angeli con le ruote per i pazienti oncologici; Solidarietà in movimento: una nuova auto per i pazienti oncologici di Cesena. Siropack dona un’auto allo IOR di Cesena: nuovi angeli con le ruote per i pazienti oncologiciSiropack Italia dona un’auto all'Istituto Oncologico Romagnolo (IOR) di Cesena per potenziare il servizio di accompagnamento dei pazienti oncologici. Scopri l’iniziativa. livingcesenatico.it Solidarietà in movimento: una nuova auto per i pazienti oncologici di CesenaSiropack Italia dona un veicolo allo IOR per il servizio di accompagnamento Il sostegno alle persone che affrontano la sfida del cancro si arricchisce di un nuovo, fondamentale strumento grazie alla g ... forli24ore.it Grazie a Barbara Burioli, Rocco De Lucia e Siropack Italia Srl, da oggi i pazienti soli o non autonomi del territorio avranno a disposizione un'auto in più per potersi recare in ospedale a sottoporsi a esami e terapie. Un aiuto tutt'altro che banale: il nostro ser - facebook.com facebook