Siropack dona un nuovo mezzo al Ior per il trasporto dei pazienti

Un'organizzazione ha donato un nuovo mezzo di trasporto al Ior per il trasporto dei pazienti. I volontari che si occupano di questa attività si impegnano anche nell’aspetto psicologico dei pazienti durante i viaggi in auto. I titolari dell’iniziativa hanno voluto ricordare una persona scomparsa attraverso questa donazione. Le operazioni di gestione del trasporto sono svolte con attenzione e cura da parte dei volontari coinvolti.

? Cosa scoprirai Chi sono i titolari che hanno reso omaggio alla memoria di Steven?. Come gestiscono i volontari l'aspetto psicologico durante i viaggi in auto?. Perché il numero di chilometri percorsi è aumentato così drasticamente?. Cosa ha permesso la Legge Steven per i lavoratori malati oncologici?.? In Breve Servizio IOR: 754 pazienti assistiti nel 2024 contro i 599 del 2022.. Volontari IOR: 153 persone attive per coprire 264.350 km totali.. Donazione Siropack: legame con Steven Babbi e promozione della Legge Steven.. Supporto psicologico: autisti formati da psiconcologhe per gestire l'angoscia pazienti.. Rocco De Lucia e Barbara Burioli hanno consegnato oggi un nuovo automezzo presso la sede Ior del Prime Center in via San Cristoforo 4200 a Cesena.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Siropack dona un nuovo mezzo al Ior per il trasporto dei pazienti Notizie correlate Cuore e oncologia, a Forlì un nuovo alleato: lo Ior dona un ecocardiografo da 100 mila euro al Morgagni-PierantoniUn investimento da 100 mila euro per proteggere il cuore di chi lotta contro il cancro. Nuovo mezzo per il trasporto dei disabili"Questo autoveicolo è di fondamentale importanza per la nostra città, ringraziamo gli sponsor per aver condiviso le nostre finalità. Aggiornamenti e contenuti dedicati Siropack dona un’auto allo IOR di Cesena: nuovi angeli con le ruote per i pazienti oncologiciSiropack Italia dona un’auto all'Istituto Oncologico Romagnolo (IOR) di Cesena per potenziare il servizio di accompagnamento dei pazienti oncologici. Scopri l’iniziativa. livingcesenatico.it Solidarietà in movimento: una nuova auto per i pazienti oncologici di CesenaSiropack Italia dona un veicolo allo IOR per il servizio di accompagnamento Il sostegno alle persone che affrontano la sfida del cancro si arricchisce di un nuovo, fondamentale strumento grazie alla g ... forli24ore.it