Cuore e oncologia a Forlì un nuovo alleato | lo Ior dona un ecocardiografo da 100 mila euro al Morgagni-Pierantoni

Mercoledì all'ospedale Morgagni-Pierantoni si è tenuta la consegna di un ecocardiografo del valore di 100 mila euro da parte dell'Istituto oncologico romagnolo all'Unità operativa di Cardiologia. L'apparecchiatura, di alta tecnologia, è stata donata per migliorare le diagnosi e la cura dei pazienti oncologici con problemi cardiaci. L'evento ha coinvolto rappresentanti dell'istituto e del reparto di cardiologia, sottolineando la collaborazione tra le due strutture.

Un investimento da 100 mila euro per proteggere il cuore di chi lotta contro il cancro. Si è svolta mercoledì all'ospedale Morgagni-Pierantoni la consegna ufficiale di un ecocardiografo di alta fascia donato dall’Istituto oncologico romagnolo (Ior) all'Unità operativa di Cardiologia, diretta dal.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate "Una piega per lo Ior", la maratona di solidarietà conquista Forlì: raccolti oltre 4 mila euroNon c’è stato troppo tempo per far riposare phon e spazzole nei dieci “temporary beauty salon” aperti in contemporanea domenica L’obiettivo?... Trent'anni dell'associazione Afmf: un regalo da 27mila euro alla Gastroenterologia del Morgagni-PierantoniUn ecografo portatile di ultima generazione che garantirà ai pazienti degenti un iter diagnostico-terapeutico ancora più snello e puntuale,...