Domani si disputa la terza partita della finale scudetto tra la Sir Susa Scai Perugia e la Civitanova Marche, che si trova in svantaggio nella serie. La squadra umbra ha la possibilità di conquistare il titolo, mentre gli avversari devono vincere per prolungare la competizione. Il tecnico ha dichiarato che la squadra resta concentrata in vista di questa sfida decisiva.

PERUGIA - Vento in poppa per la Sir Susa Scai Perugia nella finale scudetto, domani si gioca gara-tre e Civitanova Marche è con le spalle al muro. Nella seconda sfida ha brillato l’opposto tunisino Wassim Ben Tara, che è stato eletto mvp: "Abbiamo una grande consapevolezza nei nostri mezzi, sappiamo di dover essere sempre pazienti e di dover rimanere presenti in ogni momento. Si può girare il risultato di una gara con queste armi, lo abbiamo fatto, non è importante il punteggio, quando si arriva ad avere una mentalità così si possono superare tante difficoltà. Abbiamo raggiunto questo livello altissimo col duro lavoro, ogni giorno e ogni persona in palestra dà il 100%, è questo il segreto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sir Perugia, verso lo scudetto. Ben Tara: "Restiamo concentrati"

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