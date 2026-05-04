Finale Scudetto la missione della Sir è ora scongiurare la rimonta della Lube Ben Tara | Rimaniamo concentrati sul nostro gioco

La Sir Susa Scai Perugia ha ottenuto una vittoria importante in trasferta contro la Lube all'Eurosuole, portandosi in vantaggio nella finale dello scudetto. Con questa vittoria, i biancorossi hanno rafforzato la loro posizione nella serie e si trovano a un passo dal trionfo. L’allenatore ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione, mentre i giocatori si preparano alla prossima sfida.

Con il blitz dell'Eurosuole la Sir Susa Scai Perugia pare aver messo una seria ipoteca sulla conquista del terzo scudetto della sua storia.Pare, perchè la Lube Civitanova è squadra che non si arrende facilmente ed è specialista in rimonte clamorose. Come quella dello scorso anno, quando dallo 0-2.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Perugia domina la Lube: Ben Tara traccia il passo verso lo scudetto? Cosa scoprirai Come ha fatto Ben Tara a segnare ben 23 punti decisivi? Quali statistiche hanno permesso ai Block Devils di dominare il muro? Perché... Leggi anche: Finale Scudetto, la Sir Susa Scai detta legge anche a Civitanova: la Lube finisce ko in quattro set Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Lube, missione tricolore: al via la finale scudetto contro il mostro Perugia – VIDEO; Lorenzetti: Lube, a noi due. Il coach fanese di Perugia punta il derby delle panchine nella serie che da domani vale lo scudetto; Reyer, il sogno sfuma in gara-3: lo scudetto è ancora di Schio; Finale Scudetto Basket 2026: Schio domina a Venezia e forza gara-3. Zandalasini super. Famila Schio vola in finale Scudetto: sfida Venezia per il titoloIl Famila Schio ha conquistato l'accesso alla finale Scudetto del campionato di basket femminile, superando l'Autosped Derthona in trasferta. Con questa vittoria, la formazione veneta si prepara ad ... it.blastingnews.com la Repubblica. . L’Inter è campione d’Italia: batte 2-0 il Parma e conquista il suo 21esimo scudetto. Decidono i gol di Thuram, nel finale del primo tempo, e Mkhitaryan all’80’. #rep - facebook.com facebook Si è appena conclusa una clamorosa finale scudetto femminile. Ha vinto Schio. Ha dato spettacolo anche Venezia. È l'ennesima grande pagina di basket femminile italiano che nell'ultimo anno ha portato la Nazionale a vincere un incredibile bronzo agli europ x.com