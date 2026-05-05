SIP | l’infanzia è trascurata serve investire sulla prevenzione

Un rapporto recente evidenzia che l'infanzia viene trascurata, sottolineando la necessità di investimenti sulla prevenzione. Si spiega perché molti giovani vengono ricoverati in reparti destinati agli adulti e si analizza come un euro investito oggi possa produrre 16 euro in futuro. La questione riguarda interventi mirati e risorse dedicate per affrontare i problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.

? Cosa scoprirai Perché i ragazzi finiscono spesso nei reparti destinati agli adulti?. Come può un euro investito oggi generare 16 euro domani?. Chi deve garantire la continuità delle cure dopo i 14 anni?. Quali rischi corre la salute dei nati con tecniche assistite?.? In Breve L'assistenza territoriale pediatrica si interrompe spesso ai 14 anni per zona geografica.. Tra i 15 e i 18 anni il 70% dei pazienti finisce in reparti adulti.. Alberto Villani evidenzia l'aumento dei nati tramite procreazione medicalmente assistita al 4,3%.. Il prossimo congresso italiano di pediatria si terrà a Padova dal 27 al 29 maggio.. Il presidente della Società italiana di pediatria, Rino Agostiniani, ha denunciato al Ministero della Salute come l’infanzia venga trascurata in un sistema sanitario focalizzato sulla gestione della cronicità dell’anziano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SIP: l’infanzia è trascurata, serve investire sulla prevenzione Notizie correlate Settimana immunizzazione, Sip: “La prevenzione non si ferma all’infanzia, linea dedicata”(Adnkronos) – Negli ultimi 50 anni i vaccini hanno salvato oltre 150 milioni di vite nel mondo: circa 6 vite ogni minuto, ogni giorno, per 5 decenni. «Investire nei servizi per la prima infanzia significa investire nel futuro della comunità»Aumenta da 600 a 650 euro il contributo annuale per ogni bambino residente iscritto alle scuole dell’infanzia paritarie, ai nidi integrati e ai... Contenuti e approfondimenti Giornata pediatria, Sip: Salute si costruisce da bambini, infanzia ai marginiDenatalità, prevenzione e cronicità: un sistema che guarda agli adulti e trascura i bambini. Dal pediatra fino a 18 anni anche in ospedale, la richiesta della Sip ... adnkronos.com Il diritto alla salute non può dipendere dal Cap. L’appello della Sip contro le disuguaglianze nell’infanziaAl via l’80° Congresso della Sip con un appello contro le disuguaglianze territoriali che penalizzano la salute dei bambini. In Italia, 1,3 milioni di minori vivono in povertà assoluta e gli stili di ... quotidianosanita.it