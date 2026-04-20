Settimana immunizzazione Sip | La prevenzione non si ferma all’infanzia linea dedicata

Negli ultimi 50 anni i vaccini hanno contribuito a salvare più di 150 milioni di vite a livello globale, equivalenti a circa sei persone ogni minuto. La settimana dedicata all’immunizzazione promossa dalla Società Italiana di Pediatria evidenzia come la prevenzione non si limiti all’infanzia, ma riguardi tutte le età. La campagna si focalizza sull’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla vaccinazione, anche oltre i primi anni di vita.

(Adnkronos) – Negli ultimi 50 anni i vaccini hanno salvato oltre 150 milioni di vite nel mondo: circa 6 vite ogni minuto, ogni giorno, per 5 decenni. Un risultato che li rende una delle più grandi conquiste della sanità pubblica. Rilancia questo la Società italiana di pediatria (Sip), in occasione della Settimana europea delle vaccinazioni (19-25 aprile) e della Settimana mondiale delle vaccinazioni (24-30 aprile), promosse dall'Organizzazione mondiale della sanità e dedicate al tema 'I vaccini funzionano per ogni generazione'. "Le vaccinazioni hanno cambiato la storia della medicina e continuano a proteggere milioni di...🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Notizie correlate

Open week dedicata alla donna, una settimana di servizi gratuiti per salute e prevenzione: come prenotareFABRIANO - Una serie di iniziative proposte per la salute delle donne, a Fabriano, in occasione dell’Open Week promosso da Onda dal 22 al 29 aprile...

AMOS Partenio a Sirignano: la prevenzione in rosa non si fermaSulla scia dell’iniziativa “Il bene fa bene”, tenutasi nei giorni scorsi al Circolo della Stampa di Avellino per presentare gli eventi firmati The...

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Agostiniani (SIP) Pediatri impegnati su vaccini e uso consapevole del digitale; Agostiniani SIP Pediatri impegnati su vaccini e uso consapevole del digitale.

Settimana immunizzazione, Sip: La prevenzione non si ferma all'infanzia, linea dedicataNegli ultimi 50 anni i vaccini hanno salvato oltre 150 milioni di vite nel mondo: circa 6 vite ogni minuto, ogni giorno, per 5 decenni. Un risultato che li rende una delle più grandi conquiste della ... adnkronos.com

Settimana europea dell’immunizzazione. Ecdc rilancia: I vaccini funzionano per ogni generazioneDati aggiornati su morbillo, pertosse e infezioni pneumococciche indicano segnali di rischio e aumento dei casi. quotidianosanita.it

Oms e Unicef diffondono i dati in occasione della Settimana europea dell’immunizzazione: «Alla base disinformazione e sfiducia ma anche debolezze nei programmi e nei sistemi di assistenza sanitaria primaria» - facebook.com facebook

Calano le vaccinazioni, mai così tanti casi di pertosse e morbillo da 27 anni. Ue-Oms-Unicef: "L'allarme per la Settimana europea dell'immunizzazione" #ANSA x.com