Dal pediatra fino a 18 anni | la riforma Schillaci che piace alla Sip 

Una nuova proposta di legge prevede che i giovani possano essere seguiti dal pediatra fino al compimento dei 18 anni. La misura fa parte della prima bozza del decreto Schillaci dedicato alla riforma della Medicina generale. La proposta si inserisce nel quadro delle modifiche in corso nel settore sanitario, con l’obiettivo di estendere l’assistenza pediatrica per un periodo più lungo rispetto a quanto avviene attualmente.

Adolescenti seguiti fino ai 18 anni dal pediatra: la proposta è contenuta nella prima bozza articolata del decreto Schillaci per la riforma della Medicina generale. Dopo lo schema illustrato una settimana fa alle Regioni e duramente contestato dalla Fimmg, arriva il testo che, seppur non definitivo, dà forma e sostanza al progetto del ministro della Salute. Il cuore della bozza è il doppio canale dell’assistenza primaria, con la convenzione riformata da un lato e la dipendenza per l’impiego nelle Case di comunità dall’altro. Dal pediatra fino ai 18 anni. Per la pediatria di libera scelta, invece, si prevede che l’età di esclusiva per l’iscrizione al pediatra “sia compresa dalla nascita fino al compimento del diciottesimo anno”.🔗 Leggi su Lapresse.it

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