Jannik Sinner torna al Foro Italico per il torneo Masters 1000, puntando a eguagliare il record di vittorie di nove titoli. Il tennista italiano ha espresso entusiasmo per il ritorno in questa città, sottolineando la presenza di un pubblico molto particolare. La competizione rappresenta un'occasione importante per il giocatore di consolidare la propria posizione e avvicinarsi a un traguardo che al momento detiene un altro grande campione.

È arrivato alle due del pomeriggio. Aeroporto di Ciampino, con un volo privato da Madrid insieme alla squadra. Jannik Sinner continua la sua corsa: Parigi-Indian Wells-Miami-Montecarlo-Madrid e adesso Roma per completare la collezione dei nove Masters 1000 prima di aver compiuto 25 anni. Soltanto un giocatore è riuscito a completare il Golden Masters e si chiama Novak Djokovic. Il serbo ci è riuscito addirittura due volte ma il resto dei Big3, non ce l’ha fatta. Al Magnifico Roger Federer mancano Montecarlo e Roma, a Rafa Nadal Miami, Parigi indoor e Shanghai. Eppure entrambi hanno raggiunto la finale di tutti e nove gli appuntamenti da mille punti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner va a caccia del nono Masters 1000: "Sono felice di tornare a Roma, c’è un pubblico speciale"

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