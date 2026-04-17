Domani sera, in Spagna, il tennista italiano scenderà in campo a Madrid, dove cercherà di conquistare il suo quinto titolo consecutivo nei Masters 1000, un record che nessuno ha mai raggiunto prima. Dopo questa partita, deciderà se partecipare o meno alla prossima tappa a Roma. La partecipazione dell’atleta sarà decisa in base alle sue condizioni fisiche e alle sue scelte.

Li chiamano Grandi Titoli. Non sono quotati in Borsa, ma valgono un tesoro. Sono i 15 tornei più importanti del tennis (i 4 Slam, le Atp Finals, l’oro olimpico, i 9 Masters 1000) e vincerli tutti apre direttamente le porte del paradiso. Al momento, uno soltanto ha portato a termine l’impresa: il supereroe, ovviamente, è Novak Djokovic. Tuttavia, l’incredibile cavalcata primaverile, insieme al successo di novembre a Parigi-Nanterre, e dunque il filotto di quattro Masters 1000 consecutivi, ha avvicinato di molto Sinner all’empireo. Adesso, a Jannik mancherebbero soltanto il Roland Garros e, tra i 1000, Madrid e Roma, mentre per l’eventuale oro olimpico bisognerà aspettare altri due anni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner domani a Madrid, caccia a un record pazzesco: nessuno ha mai vinto 5 Masters 1000 di fila

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