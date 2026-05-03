Sinner-Zverev finale a Madrid | l’azzurro a caccia del quinto Masters 1000 consecutivo

La finale del Masters 1000 di Madrid si svolge sul campo Centrale del Manolo Santana Stadium e mette di fronte Jannik Sinner, numero uno del mondo, e Alexander Zverev. Il vincitore riceve un premio superiore a un milione di euro, mentre il finalista si aggiudica poco più di 500 mila euro. La partita rappresenta l’ultimo atto di un torneo che vede protagonisti due giocatori di vertice del circuito ATP.

La finale del Masters 1000 di Madrid oppone Jannik Sinner, numero 1 del mondo, ad Alexander Zverev sul campo Centrale del Manolo Santana Stadium, con in palio il titolo e un montepremi superiore al milione di euro per il vincitore, mentre il finalista si fermerà poco sopra i 500 mila euro. Il tedesco punta al terzo successo nella capitale spagnola dopo i trionfi del 2018 e del 2021, mentre l’azzurro disputa la sua prima finale su questo campo dopo aver eliminato Bonzi, Moller, Norrie, Jodar e Fils senza perdere continuità nel percorso. Per Sinner si tratta anche di un passaggio significativo, visto che a Madrid non era mai andato oltre i quarti nelle precedenti partecipazioni, mentre in questa edizione ha confermato una crescita costante in tutte le fasi del torneo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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