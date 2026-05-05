Sinner la sua prima vittoria un 1000 fu a Roma nel 2019 Guarda il match point

Nel 2019, a Roma, il giovane tennista italiano di 17 anni ha ottenuto la sua prima vittoria in un torneo Master 1000, sconfiggendo lo statunitense Steve Johnson. Dopo il match, Johnson ha dichiarato di aver chiamato il suo agente e di aver minacciato di smettere di giocare. Il match si è concluso con Sinner che ha conquistato il match point, segnando un importante traguardo nella sua carriera.

Jannik Sinner, 17enne, batté lo statunitense Steve Johnson - che a fine match dichiarò di aver chiamato il suo agente minacciando di smettere di giocare -, siglando la prima vittoria dell'azzurro in un Master 1000. Oggi, 7 anni dopo, arriva a Roma da 1° del Mondo, con l'obiettivo di vincere per la prima volta gli Internazionali (esordirà venerdì 8 maggio).🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner, la sua prima vittoria un 1000 fu a Roma nel 2019. Guarda il match point Notizie correlate Doha: Gauff salva match point e vola ai quarti, Svitolina conferma la rinascita: sfida aperta nel WTA 1000.Doha, Qatar – Coco Gauff ha evitato un’uscita di scena inaspettata al WTA 1000 di Doha, superando un match combattuto contro Elina Mertens, mentre... Leggi anche: Mai fidarsi della Juve. Verso il match point per la Champions | GUARDA Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Jannik Sinner agli Internazionali BNL d'Italia: storia, curiosità e migliori risultati; Jannik Sinner - Arthur Fils al Madrid Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; TENNIS, SINNER TROVA LA SUA PRIMA FINALE A MADRID; Sinner implacabile, prima finale a Madrid: rivivi il match con Fils in 90. Sinner-Jodar 6-2, 7-6: Jannik vince in un'ora e 56 minuti, giocherà la sua prima semifinale a MadridTempo di quarti di finale per Jannik Sinner che questo pomeriggio scende in campo contro il talento spagnolo Rafael Jodar. L'azzurro arriva dalla vittoria convincente contro Cameron Norrie, ... leggo.it Sinner spazza via Fils, finale a Madrid e sfonda i 14mila punti: è sempre più nella storiaJannik Sinner ha travolto Arthur Fils nella semifinale del torneo di Madrid, superando così i 14mila punti nella classifica ATP: il campione azzurro continua ... fanpage.it Questa sera, Massimiliano Ambesi sarà ospite del canale Youtube "The Fox" per disquisire riguardo l'attuale strapotere di Jannik Sinner e il fastidio che sta generando da più parti. Ci si soffermerà sulla sempre più fastidiosa narrazione delle vittorie con asteris - facebook.com facebook #Berrettini racconta un aneddoto su #Sinner: "Ho sentito dire che era in crisi dopo Doha. La prima volta che l'ho visto..." x.com